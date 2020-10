Pintan mural de Kendrick Castillo, joven latino que murió para salvar a sus compañeros

Artistas locales del estado de Colorado pintaron un mural en honor al joven latino, Kendrick Castillo, quien murió en 2019 durante un tiroteo ocurrido en la secundaria donde estudiaba.

Castillo estaba a tan solo tres días de graduarse de la secundaria STEM School Highlands Ranch cuando dos estudiantes, Devon Erickson y Alec McKinney, iniciaron una balacera en el recinto estudiantil.

El joven latino intentó detener el tiroteo interponiéndose ante los atacantes, pero resultó fallecido en el suceso. Asimismo, otras ocho personas resultaron heridas en la balacera perpetrada el 7 de mayo de 2019.

Para honrar a Castillo, artistas pertenecientes la organización sin fines de lucro, Colorado Street Art, elaboraron un mural con el rostro de Castillo y el de otras víctimas de la violencia en Estados Unidos.

A new Kendrick Castillo mural goes up at 2100 Lawrence Street in the ballpark neighborhood in Denver. Former STEM students also joined in support. pic.twitter.com/umv32W1b52

Adam Clark y Ksenia Poteraj fueron los artistas que pintaron el mural en el centro de la ciudad de Denver (Colorado).

En 21st Street y Lawrence Street, vecindario de Five Points, las personas podrán apreciar el mural donde Castillo aparece vestido con traje y corbata.

Look at the amazing mural at 21st and Lawrence in Denver; today was the unveiling of the new addition to the painting of STEM School Hero Kendrick Castillo. Also my prayers for John and Maria who are amazing parents and people! #STEMStrong pic.twitter.com/77d832otxD

— Tim Moore (@tmooredcso) October 4, 2020