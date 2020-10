Gerard Piqué se mantuvo a raya con el famoso “Barcagate”, un movimiento que habría ideado el presidente del Barcelona, Joseph María Bartomeu al contratar a una empresa para criticar en redes sociales a diversas figuras blaugranas.

El “Barcagate” se hizo para apoyar la gestión de Bartomeu al frente de la institución y poner por encima esas opiniones, sobre la verdadera postura de los jugadores en el mandato del Presidente culé.

Con el caso aún en los tribunales, Piqué decidió hablar por fin del tema, no se guardó nada y se le fue con todo a Joseph María Bartomeu por este caso y otras malas decisiones dentro de la institución.

“No quiero llevarme mal con nadie, pero ha habido veces con el tema de las redes sociales, le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía’ y me lo creí”, explicó Piqué en una entrevista a La Vanguardia.

“Después ves que, en acciones futuras, la persona encargada de contratar esos servicios todavía está trabajando en el club“, agregó.