Pisgah Legal Services ayuda gratuitamente a inscribirse al ‘Obamacare’

La inscripción abierta para el seguro médico de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) para la cobertura del 2021, también conocido como Obamacare , finaliza este próximo 15 de diciembre.

Pisgah Legal Services y otras organizaciones en las montañas de Carolina del Norte están ofreciendo ayuda gratis para revisar sus opciones e inscribirse en planes de seguro médico.

Con un alto desempleo y el hecho de que en Carolina del Norte no se ha expandido Medicaid, hay muchas más personas sin seguro , dijo Jackie Kiger, la directora de operaciones de Pisgah Legal Services.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Estamos viendo personas que han perdido trabajos, ingresos y seguros y que están luchando con el sistema de beneficios por desempleo , concluyó.

¿Qué es ‘Obamacare’?

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) es una ley que garantiza el acceso a un seguro médico asequible y de calidad. Fue creado en el 2010 durante la administración del presidente Barack Obama, por ello lleva el nombre ‘Obamacare’.

Debajo de esta ley, las aseguradoras no se le puede negar la cobertura por una condición de salud preexistente y no se puede cancelar el seguro médico por enfermarse. Además, las aseguradoras no pueden cobrar más a las mujeres.

Cómo solicitar ayuda

La ayuda financiera todavía está disponible para aquellas personas que califiquen. El año pasado, más del 90 % de los habitantes de Carolina del Norte recibieron ayuda financiera para hacer sus seguros médicos más asequibles.

Muchos miembros de la comunidad latina ya se han beneficiado de tener seguro médico, desde trabajadores agrícolas hasta familias con niños, el seguro médico brinda tranquilidad para cubrir las necesidades de atención de salud; dijo Shannon Cornelius la directora del programa de justicia de salud de Pisgah Legal Services.

Las personas que necesitan ayuda para solicitar el ‘Obamacare’; o hacer una solicitud para el Medicaid u otra cobertura, pueden hacer una cita gratis en línea, en su página en español. También pueden llamar al teléfono: 828-210-3404.

Para la seguridad de los clientes y de los empleados de Pisgah Legal Services, todas las citas se llevan a cabo por teléfono.