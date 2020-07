A quién no le gusta una pizza, pero no la comes con la frecuencia que te gustaría por su alto contenido calórico. Te tengo la solución, que es la que yo hago! Pizza pita con pepperoni.

Sin perder su virtuoso sabor, yo las preparo con pan pita, lo que nos permite degustar sus exquisitos sabores sin tener cargos de conciencia por salud o peso.

Además, se cocina más rápidamente, lo cual también es una solución a la hora de contar con poco tiempo para la preparación de la comida, o estar con mucha hambre… En tan sólo 20 minutos está lista. Más rápido que la oferta de una famosa cadena de comida rápida.

Y los sabores los pones a tu gusto del momento, con la versatilidad de ingredientes que puedes manejar en una pizza.

Listos para prepararla? ¡Vamos adelante!

Ingredientes para 2:

2 ruedas de pan pita

3 tomates

3 dientes de ajo

½ libra de pepperoni

½ libra de queso mozzarella en lonjas

1 cucharada de orégano molido

2 cucharadas de orégano entero

1 cucharada de aceite de oliva

Hojas de regula o albahaca

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Primeramente ponemos a precalentar el horno. Mientras este se calienta, picamos finamente los ajos y los tomates. Ponemos ambos ingredientes en un bol, agregamos el orégano molido, la cucharada de aceite de oliva y sal. Pisamos con un mortero o pisa papa los ingredientes tratando de hacer una pasta. Colocamos las ruedas de pan pita en las bandejas para hornear y esparcimos el tomate en toda su extensión. Luego agregamos las rodajas de pepperoni al gusto. Finalmente colocamos encima el queso mozzarella. Ya con el horno precalentado, colocamos el selector en la función “Pizza” o «cocción arriba-abajo”, e introducimos nuestras bandejas de pizza pita con pepperoni.

Y entre 10 y 15 minutos está lista la deliciosa pizza. La retiras del horno, le espolvoreamos el orégano entero y está lista para servirla. En la mesa puedes complementar con más pimienta, aceite de oliva y peperoncini si es de tu gusto un toque picante.

Disfruta de este apetitoso y nutritivo plato.

Bon appetit!