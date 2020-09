¿Playstation 5 es compatible con los videojuegos de consolas anteriores?

Los gamers esperan impacientes la salida de la nueva consola Playstation 5, la cual promete cambiar la forma en que vemos los videojuegos y tendrá exclusivos formatos para explotar al máximo la capacidad del dispositivo.

Así mismo, surgieron varios rumores en torno a la nueva consola de Sony, desde que los controles tendrán nuevas funciones, los videojuegos físicos serían prácticamente inexistentes y hasta habría otros dispositivos complementarios más adelante.

¿Cuál sería el precio de la consola Playstation 5?

No se sabe cuál es la fecha exacta para que Sony revele la nueva consola e incluso el precio también es una incógnita, aunque se ha maneja que ronde desde los 600 hasta los 800 dólares, dependiendo el distribuidor.

Además, el precio de los videojuegos es un misterio, aunque algunas publicaciones coinciden en que se elevarían los precios hasta en un 30 o 40 por ciento, dependiendo del desarrollador.

¿Será compatible Playstation 5 con los juegos de consolas anteriores?

Ante esto, algunos gamers también tenían una duda de suma importancia: ¿Playstation 5 sería compatible con videojuegos de consolas anteriores de Sony?

La respuesta es sí y no, ¿por qué? La razón es que Sony sí dejará que la nueva consola corra algunos videojuegos del Playstation 4 según Ubisoft. Estas son grandes noticias si la mayor parte de tu biblioteca digital tiene este formato.

“La compatibilidad con versiones anteriores estará disponible para los títulos de PlayStation 4 compatibles”, dice el sitio de soporte de Ubisoft.

Sin embargo, no hay nada referente con las versiones de PS One, PS2 y PS3, así que Playstation 5 no sería compatible con las versiones más antañas de la consola, así que son malas noticias si querías probar tu colección en el nuevo dispositivo.

Hay buenas noticias para el Dual Shock 4

Por otra parte, el control Dual Shock 4 también será compatible con Playstation 5, sin embargo, sólo servirá con videojuegos de la generación anterior y no los hechos para la nueva consola.

Xbox sí será compatible con las consolas anteriores

Por su parte, Xbox confirmó que en su nueva consolas Xbox Series X sí será compatible con todos los videojuegos de antaño, así que esto podría dar un revés al posible plan de Sony de crear una comunidad de élite para Playstation 5.

Aquí les dejamos un video con los posibles detalles del Playstation 5: