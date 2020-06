PlayStation 5 fue presentado este jueves por Sony

Sony presentó este jueves la quinta edición del PayStation (PS5) junto con los nuevos juegos que estarán disponibles para la consola que iba a darse a conocer el pasado 4 de junio, pero las protestas raciales no lo permitieron.

PlayStation, el videojuego más importante de la marca japonesa entra en la novena generación de consolas.

Con un diseño futurista, el nuevo PlayStation 5 cuenta con DualSense, tecnología háptica que te permite sentir lo que pasa en el juego, como la resistencia de un vehículo que corre en terreno denso, y los nuevos gatillos adaptables a los botones L2 y R2.

…and here it is. Thanks for watching! #PS5 pic.twitter.com/pOzHc31X3G

