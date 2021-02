Poderosas oraciones para la Vírgen de Fátima

Cada 13 de mayo la Iglesia celebra las apariciones de la Virgen de Fátima. Fue en 1917, en Portugal, donde se apareció a tres pastorcitos llamados Lucía, Francisco y Jacinta. Aunque se suele hablar de la aparición de la Virgen de Fátima, en realidad fueron seis las veces en las que se apareció, según datos de National Catholic Register.

La Virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del Rosario para la conversión de las almas. Además, pidió la construcción de una capilla en el lugar de sus apariciones. En la actualidad, en dicho lugar se encuentra el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Un templo a donde cada año peregrinan miles de personas de todo el mundo.

El Papa Francisco consagró su pontificado a la Virgen de Fátima y en mayo del 2017 visitó el Santuario para conmemorar los 100 años de las apariciones. Sus creyentes aseguran que la virgen es responsable de múltiples milagros, entre ellos la recuperación de la salud. Estas son tres de sus poderosas oraciones compartidas por aciprensa.

Oración a la Virgen de Fátima para pedir un milagro

¡Oh nuestra Señora de Fátima!

Dulcísima Virgen María que depositaste

En todos nosotros mensajes de paz, amor y esperanza

Tú que cargas sobre tu espalda miles de devotos y que escuchas

Nuestras peticiones con paciencia y esmero.

Hoy acudo ante ti para que puedas socorrerme en estas

Horas de duda en las que solo tú me podrás ayudar

Permíteme superar esto que estoy atravesando

Y haz que el milagro se apodere de esta situación para que yo,

Con tu agraciado manto, pueda regocijarme

Con los dotes de ser un fiel devoto

Amén

Oración a la virgen para la salud

Querida Virgen de Fátima

Tú que irradias benevolencia maternal

Y que estás siempre a nuestro lado derecho acompañando

A todo aquel que deposita su confianza en tu nombre

Hoy, siendo yo un devoto fiel y misericordioso, te suplico

Que me auxilies en estos momentos en donde el desconcierto

Por mi estado de salud no me deja pensar con claridad

Te pido que medies por mi recuperación por la cual yo

Siempre te estaré agradecido

Amén

Agradecer a la Virgen por los favores concedidos

¡Oh Virgen santísima! Tú que te apareciste innumerables

Veces a los niños y que guiaste a toda una comunidad

De creyentes bajo los preceptos del Santo Padre

Tú que eres la madre verdadera que con misericordia

Y amor alimenta las almas de los que en Dios creemos

¡Oh madre mía!

En tus santas manos yo coloco mi destino y

Te agradezco infinitamente por haberme acompañado

Y resguardado desde el mismo instante

En que puse mis esperanzas en ti

Te pido que no me desampares y que

Siempre me protejas con fidelidad

Amén