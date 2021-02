Malik Monk se encendió y opacó el brillo de los Suns.

Desde el banquillo consiguió 29 puntos, mientras que LaMelo Ball obtuvo 20 y repartió ocho asistencias, para que Charlotte enfriara a Phoenix.

Los Hornets se impusieron a domicilio la noche del miércoles 24 de febrero por 124-121.

Phoenix sufrió apenas su segunda derrota en 11 partidos.

El astro de los Suns Devin Booker estaba a punto de perder el equilibrio cuando erró un triple, justo antes de que sonara la bocina.

La repetición mostró que Gordon Hayward hizo contacto con un brazo de Booker.

La falta no se marcó y la jugada no se revisó, para la incredulidad de todo Phoenix, una polémica enorme.

Hayward sumó también 20 puntos, incluidos dos tiros libres con 5.8 segundos por jugarse.

Charlotte estuvo abajo durante buena parte de la primera mitad.

Pero reaccionó para tomar una ventaja de 97-91 hacia el final del tercer periodo.

LaMelo Ball took over late to keep the Hornets in it and get the W 🐝 pic.twitter.com/aAZnyHHaYc

— ESPN (@espn) February 25, 2021