Policía de Charlotte alerta sobre asesino de mujeres trans, piden cuidado a la población LGBT en Carolina del Norte

La policía de Charlotte emitió esta tarde una alerta, diciendo que una persona, aún no identificada (o más de una), está apuntando a asesinar a mujeres trans.

Además, a través de sus redes sociales, la policía de Charlotte informó que dos mujeres trans han sido asesinadas en habitaciones de hotel, por lo que pidió a toda la población LGBTQ de Carolina del Norte tener cuidado.

De acuerdo a la información publicada en Twitter, el primero de los asesinatos ocurrió el 4 de abril, mientras que el segundo este jueves 15 de abril.

El primero se trata de Jaida Peterson, de 29 años, quien fue encontada con un disparo en un cuarto de un hotel de Charlotte.

Los detalles sobre la segunda mujer asesinada no fueron revelados. Sin embargo, se sabe que fue encontrada en una habitación del hotel Sleep Inn, en North Tyron Street, en University City.

La policía tiene una pista, pues ambas víctimas compartían algo en común: se trata de 2 mujeres trans que se dedicaban al trabajo sexual, aseguran.

Sin embargo, la policía de Charlotte aclaró que los asesinatos de las dos mujeres trans no se han confirmado que estén conectados.

Revisa todos los detalles de la alerta emitida por la policía de Charlotte sobre los asesinatos de mujeres trans en Carolina del Norte en la transmisión en vivo que realizaron este jueves.

RIGHT NOW: @CMPD is providing updates on two recent homicide investigations in the #Charlotte Area. Watch Live: https://t.co/H1k1uhkTQx #cmpd #cltnews