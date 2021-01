El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) está de luto por la pérdida de uno de los suyos esta semana.

El oficial de CMPD, Nerick Lufungula, fue encontrado inconsciente el jueves 21 de enero por la tarde y declarado fallecido poco tiempo después.

“Nos entristece profundamente informarle del fallecimiento de uno de los nuestros, el oficial Nerick Lufungula”, dijo la policía de Charlotte-Mecklenburg en Twitter. “El oficial Lufungula fue encontrado inconsciente ayer por la tarde y declarado fallecido poco tiempo después debido a lo que parecen ser causas naturales. Te extrañaremos, Nerick.”

We are deeply saddened to inform you of the passing of one of our own, Officer Nerick Lufungula. Officer Lufungula was found unconscious yesterday afternoon and pronounced deceased a short time later due to what appears to be natural causes. You will be missed, Nerick. #cmpd pic.twitter.com/SsRprsaUEK

— CMPD News (@CMPD) January 22, 2021