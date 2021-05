Policía de Six Flags expulsa a mujer por pantalones cortos

Una mujer que asistió al parque de diversiones Six Flags vivió un momento muy desagradable, pues fue expulsada del parque por un argumento sin sentido “tenía los pantalones muy cortos“.

Bailey Breedlove se encontraba con su familia en el parque de diversiones de Oklahoma, cuando fue interceptada por un par de oficiales del parque quienes la reprendieron por llevar pantalones cortos.

Primero reprendieron a su hija por estar jugando fuera de las zonas designadas; pero según comenta la mujer después comenzaron a gritarle por sus pantalones cortos.

La mujer tuvo que ir con su novio, ya que es autista y se le complica la comunicación. Además su hija comenzó a llorar al pensar que su madre podría ir presa.

La policía comenzó a increparla y la obligaron a salir del parque; pues ella no podía hablar con los oficiales y esperaba que su novio lo hiciera.

El video se hizo viral y miles de usuarios mostraron su descontento con la administración de Six Flags, quienes trataron de forma muy humillante a la mujer.

Por medio de un comunicado, la cadena de parque de diversiones aseguró que la mujer fue expulsada por comportamiento indevido y no por sus pantalones.

La semana pasada, un invitado fue acompañado a Frontier City, un parque temático de Six Flags ubicado en la ciudad de Oklahoma, debido a su comportamiento hacia la policía, los miembros de nuestro equipo y otros huéspedes del parque. Six Flags no se avergüenza del cuerpo y no eliminó a esta invitada de Frontier City debido a la longitud de sus pantalones cortos.

“Six Flags se compromete a crear un entorno inclusivo y toleranos el racismo, la discriminación o el comportamiento de odio de ninguna forma ni para nadie, ya sea un miembro del equipo o un invitado al parque”.