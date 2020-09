Policía electrocuta a mujer por no utilizar mascarilla en Ohio

Mientras asistía a un partido de fútbol de séptimo y de octavo grado en Logan, Ohio, las autoridades detuvieron y electrocutaron a Alicia Kitts por no utilizar la mascarilla.

El incidente ocurrió tras la mujer se negarse a respetar una de las reglas para estar en el estadio, de acuerdo con RT. La normativa especificaba que se debía utilizar mascarilla.

La mujer mencionó al oficial de recursos de la escuela, Chris Smith, que no podía acceder a su pedidos de uso de mascarilla porque tenía asma.

Luego la conversación se tornó tensa. Las cámaras en el estadio grabaron el momento en el que la policía intentó remover a la mujer de su silla, pero se resistió. Es ese momento, no tan solo sacaron el táser, sino que le colocaron las esposas.

Las autoridades liberaron a la mujer el mismo día. Sin embargo, se le acusó por allanamiento de morada al intentar irse del estadio . Igualmente, otros cargos se encuentran en proceso de radicarse.

El video ha sido objeto de críticas en las redes sociales por aparente exceso de uso de fuerza de parte del agente.

“La mujer no fue arrestada por no usar mascarilla”, sino porque no abandonó las instalaciones tras violar la política escolar, aunque el agente se lo pidió, explicaron las autoridades. “Una vez que se negó a salir del lugar, le informaron que estaba detenida por allanamiento de morada y se resistió al arresto, lo que derivó en el uso de la fuerza”.

La mascarilla: crucial durante la pandemia

El uso de la mascarilla ha sido recomendado desde que comenzó la pandemia como una de las maneras más efectivas para evitar el COVID-19.

El resto de las medidas y procedimientos que se han recomendado para frenar la propagación de la pandemia ha sido el uso de la mascarillas y la desinfección de manos con detergente. Igualmente, se ha enfatizado en el distanciamiento social y en evitar ir a lugares conglomerados con muchas personas.

Para esta nota, La Noticia utilizó información de RT.