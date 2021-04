Policía de Portland mató a hombre y luego comieron alrededor del cuerpo; comienzan protestas en Lents Park

Esta mañana se dio a conocer que la policía de Portland mató a un hombre y las redes sociales comenzaron a inundarse de señalamientos en los cuales aseguran que los oficiales comieron pizza en la escena.

El hecho sucedió en Lents Park, alrededor de las 9:30 AM, de acuerdo con un comunicado emitido por la propia policía de Portland.

De acuerdo con la información oficial, el sujeto en cuestión es un hombre blanco adulto, quien apuntó a la policía con un arma en Lents Park, ubicado en 4727 SE 92nd Avenue.

Sin embargo, al escuchar los disparos, los vecinos y habitantes de la zona comenzaron a arribar a la escena y a protestar por la muerte de la persona.

Desde redes sociales como Twitter, los usuarios aseguran que la policía se dispuso a comer en el lugar.

Los internautas encontraron este acto como una falta de respeto y cuestionaron el que la policía comiera pizza en el mismo sitio donde unas horas antes mataron a un hombre, mientras el cuerpo permanece en la escena y hay gente protestando.

No estoy con los manifestantes, pero estoy cerca de la escena. Unas marcas amarillas en el piso podrían identificar los casquetes. Los forenses acaban de llegar. El fiscal de la ciudad en la escena. Los policías comen pizza”, fue el tuit, escrito por Alex Zielinski, que desató la polémica.

I’m not by the protesters, but close to the scene. A few yellow markers on the ground nearby could be identifying bullet casings. Medical examiners office has just arrived. City Atty on scene. Cops eating pizza. — Alex Zielinski (@alex_zee) April 16, 2021

Update;



· PPB killed a man in Lents Park, Portland Street Response jurisdiction.



· Their body has been there for at least 4 hours.



· Riot control methods were threatened. Mace was used.



· The park was not closed & children remained in the park.



· Police on scene ate pizza. — Luciux Riker (@Luciuxness) April 16, 2021

Incluso para la policía de Portland, cuya crueldad me sorprende constantemente, llenarte la cara de pizza mientras estás parado alrededor de un humano que acabas de matar, es absurdamente inapropiado e increíblemente macabro”, escribió el usuario Donovan Farley.

Even for the Portland police—an outfit whose callous cruelty consistently shocks me—stuffing your face with pizza while standing around a human you've just killed is absurdly inappropriate and incredibly dark. There's a lack of humanity there that's difficult to understand. — Donovan Farley (@DonovanFarley) April 16, 2021

Portland police may have killed someone this morning.



But, hey, pizza. 👮🏻‍♂️❤️🍕 https://t.co/tc3zAGnuaW — 🕊Hirondelle🕊 (@realHirondelle) April 16, 2021

Aunque la policía ha llamado a los manifestantes de “hostiles”, los usuarios de Twitter han especificado que se trata de vecinos de la zona, quienes están cansados de la fuerza letal utilizada por la policía.

PPB Officers continue to provide crowd management support at the scene at Lent’s Park. Other calls for service are being impacted. pic.twitter.com/r7MXkkAtPx — Portland Police (@PortlandPolice) April 16, 2021

they're residents who are fucking pissed that the cops have murdered someone in their neighborhood again — site specific carnivorous occurrence (@atomicthumbs) April 16, 2021

Policía de Portland mató a hombre en Lents Park

De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de policía de Portland, los oficiales llegaron al parque, en respuesta a una llamada.

El documento señala que la policía contactó al sujeto en el parque y que, durante el encuentro, le dispararon con armas “menos letales” de 40mm, así como otras armas letales.

El personal médico se colocó cerca. Los oficiales proporcionaron asistencia médica de emergencia, pero el sujeto fue declarado muerto en el lugar.