Policía detiene a hombre involucrado en tiroteo de Conway, en Carolina del Sur

La poilicía de Carolina del Sur informó de un tiroteo activo en Conway y publicaron la foto y el nombre del hombre involucrado.

Asimismo, la policía recomendó a los residentes mantenerse alejados de Fox Hollow Road, cerca de SC 544 y Myrtle Ridge Road, en las afueras de Conway.

A través de su cuenta de Twitter, la policía del condado de Horry dio a conocer que el hombre, llamado Terry Brady, ya fue puesto bajo custodia.

SUSPECT IN CUSTODY



Terry Brady has been taken into custody by #HCPD. @hcfirerescue is working the fire at the scene.



Community members nearby—Please stay where you are. pic.twitter.com/iGHb1eTE2o