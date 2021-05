Policía regalará despensas en todo Carolina del sur

Para la policía de Carolina del Sur, regalar despensas es visto como una forma de crear relaciones comunitarias con los habitantes, por eso, regalará comida en todo el estado.

Es a través de la organización Serve and Connect que esto es posible. Serve and Connect se creó en honor a Greg Alia, un oficial de policía de Forest Acres asesinado mientras trabaja en el 2015.

La esposa de Greg, Kassy Alia Ray, comenzó la organización sin fines de lucro para entregar despensas con alimetos no perecederos a las familias más necesitadas.

Conocido como Greg’s Groceries, el programa inició en Midlands, en un esfuerzo para ayudar a generar confianza entre las personas y la policía, quienes entregan las despensas y ahora se llevará a cabo en todo Carolina del Sur.

Los oficiales de los departamentos, desde Lowcountry hasta Upstate empacaron 800 cajas con frijoles horneados, espaguetis, albóndigas, macarrones con queso y otros alimentos este 20 de mayo en la Academia de Justicia Criminal de Carolina del Sur para dar inicio a la campaña.

Tanto la policía local, como estatal, participan en la entrega de despesas y luego buscarán a las familias a través de reuniones para saber qué les pareció el esfuerzo y cómo podrían mejorar.

Las cajas de comida cuentan con un código QR que permite a los beneficiarios la opción de contestar una encuesta.

Este programa comenzó en Columbia, SC, y los oficiales aseguran que ha hecho un cambio positivo en la relación entre la policía y los ciudadanos.

