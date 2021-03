Policía y agentes SWAT acuden a tiroteo en curso en supermercado de Colorado

Autoridades de Colorado atendieron este lunes reportes de un tiroteo en un centro comercial.

Hasta el momento no se ha generado un reporte detallado de los sucesos, pero dos policías sacaron del supermercado a un hombre sin camisa y con sangre brotando de su pierna.

La policía del condado de Boulder alertó a través de su cuenta de Twitter que evitaran la zona de Table Mesa debido a que un tirador activo se encontraba en King Soopers.

“ALERTA: Tirador activo en King Soopers en Table Mesa. EVITE LA ZONA”, advirtieron las autoridades.

Además de pedir a sus habitantes que evitaran la zona, las autoridades especificaron que no hicieran transmisiones en vivo del suceso en redes sociales.

Please avoid the area of Table Mesa & Broadway! This is still a very active scene. Do NOT broadcast on social media any tactical information you might see #BoulderShooting 1/2 pic.twitter.com/JE214XS86B

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) March 22, 2021