Un policía muerto, uno herido y un sospechoso muerto en ataque al Capitolio, ¿Qué pasó?

Un día de incertidumbre inició esta tarde en Washington DC, luego de que un automovilista embistió a dos policías del Capitolio, hiriéndolos en un aparente ataque, por eso te decimos qué pasó.

Luego de este incidente, del cual no se han esclarecido los motivos, el Capitolio y los edificios de oficinas del Congreso se han puesto en alerta máxima, mientras las autoridades policiales investigan lo que sucedió.

La policía del Capitolio dijo que respondió a los informes de que alguien embistió con un vehículo a dos oficiales, razón por la que el sospechoso fue herido de bala.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Ambos agentes están heridos. Los tres han sido traslalados al hospital”, señaló la Policía del Capitolio a través de su cuenta de Twitter.

CRITICAL INCIDENT: USCP is responding to the North Barricade vehicle access point along Independence Avenue for reports someone rammed a vehicle into two USCP officers. A suspect is in custody. Both officers are injured. All three have been transported to the hospital. pic.twitter.com/4TXIdulJc6 — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

¿Qué pasó en el Capitolio, hubo otro ataque a dos policías?

Habrá que recordar que este complejo fue invadido hace tres meses, el 6 de enero, por miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump.

Luego de informar que habían sido heridos, la policía del Capitolio informó que un auto azul chocó contra una barricada, donde estaban dos policías.

Posteriormente el sospechoso se bajó del vehículo con un cuchillo y atacó a los elementos de seguridad, sin embargo, uno de ellos alcanzó a dispararle.

Como resultado de este enfrentamiento, uno de los policías murió, así como el sospechoso, mientras que el otro policía fue herido.

Debido a este posible ataque, todos los caminos que conducen al complejo fueron bloqueados por la policía.

Due to the external security threat at the North Barricade of the U.S. Capitol, the following road closures are in effect:



-Constitution Avenue between Second Street NE and First Street NW.



-First Street between Constitution Avenue NE and Independence Avenue SE. — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Luego del ataque el pasado 6 de enero, la seguridad en el Capitolio ha cambiado, a fin de que no vuelva a suceder una insurrección del mismo tipo.

Además de la policía, a la zona acudió la guardia nacional.