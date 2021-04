Político latino está en la lista negra de la DEA; es de los más buscados

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) tiene en su lista negra a diversos personajes mexicanos, sin embargo, uno de los que han llamado la atención es un político latino que está en plena campaña.

Morena es uno de los partidos más populares en México, ahora, resulta que el organismo promovió a la alcaldía de Huetamo, en el Estado de Michoacán a un político latino que está entre los hombres más buscados de la DEA.

Resulta que Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo en las próximas elecciones del 6 de junio, es señalado por la agencia antidrogas de conspiración.

Según la ficha que exhibe la DEA, el hombre es “peligroso” y va armado, además que está en la lista de los más buscados por el organismo policiaco en Estados Unidos.

Según la DEA, Portillo Jaramillo tiene registrado un domicilio en Houston, Texas, sin embargo, el organismo le perdió la pista y ahora reapareció cuando fue señalado como el líder la campaña en Huetamo.

A pesar de estar en la lista negra de la DEA, Portillo jaramillo ha hecho campaña política como si no estuviera fichado, ya que aparece constantemente en actos políticos.

“Yo no sé cómo no me han encontrado si mi teléfono es público y aquí estoy con todos ustedes”, dijo Portillo Jaramillo tras las acusaciones.