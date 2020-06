En esos largos días de verano, aunque no tenga muchas ganas de cocinar, opto por preparar algo sencillo porque me gusta la comida casera, hecha con ingredientes frescos. Tenemos muchas opciones para hacer ricos platos en casa y que no nos quiten mucho tiempo. Una de estas opciones es el pollo al horno.

Puedes hacerlo utilizando la pechuga, la cual resulta ser más sana porque tiene algo menos de grasa. Sin embargo te recomiendo intentar hacerlos con muslos porque resulta ser una carne más gustosa y que resulta ser menos seca.

Listos para prepararlo? ¡Vamos adelante!

Ingredientes para 2:

2 muslos de pollo

1 limón

2 papas de tamaño mediano

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de orégano entero

2 hojas de laurel

Sal y pimienta a gusto

Preparación del pollo al horno:

Limpiar las presas de pollo. Recomiendo primero rociarlas con jugo de limón que exprimes previamente y luego enjuagarlas bajo el agua del grifo. Reservar. Lavar y pelar las papas, cortarlas en rebanadas de ½ pulgada aproximadamente. A mí me encanta dejarles la piel porque de esta manera tienen más sabor. Precalentar el horno a 350º Fahrenheit. Escoger un envase de vidrio para hornear y humedecer el fondo con una cucharada de aceite de oliva. Primeramente colocar las papas rebanadas en el envase. Encima de las papas colocar:

Las presas de pollo Esparcir el orégano entero sobre ellas Colocar 1 hoja de laurel sobre cada una de ellos Rociar con 1 cucharada de aceite de oliva Salpimentar al gusto



Preparación del emplatado:

Una vez que el pollo adquiera color dorado oscuro, pincha las papas para verificar que se hayan cocinado. Servir en los platos colocando las papas y las presas de pollo a un lado. También puedes agregar como acompañamiento adicional una ensalada de tomate, cebolla y aguacate.

Disfruta de este apetitoso y nutritivo plato.

Bon appetit!