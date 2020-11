Carolina del Norte espera fuertes lluvias durante los próximos días, lo que aumentará la posibilidad de inundaciones en algunas zonas debido a que Eta ascendió de nuevo a Huracán categoría 1.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las alertas de inundaciones están vigentes hasta el jueves por la noche para áreas cercanas a las montañas y la costa.

En el oeste de Carolina del Norte, las lluvias del miércoles podrían provocar inundaciones en la mayoría de los lugares, según los meteorólogos.

La parte noroeste del estado podría ver hasta cuatro pulgadas de lluvia, con la posibilidad de más lluvias en áreas aisladas, dijo esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional.

También existe la posibilidad de inundaciones en el área de Charlotte, donde se espera que la lluvia sea más ligera el miércoles por la mañana.

“Pero luego se espera otra ronda de fuertes lluvias y tormentas eléctricas desde esta noche hasta el jueves”, dijeron los meteorólogos.

10:24am CST #SPC Day1 Outlook Slight Risk: over western portions of the florida peninsula https://t.co/GtEvHQ3UxE pic.twitter.com/qTnrcR2Qoa

— NWS Storm Prediction Center (@NWSSPC) November 11, 2020