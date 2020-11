El Día de Acción de Gracias es sumamente importante para los Detroit Lions, esa fecha esta marcada en el calendario para tener un partido y demostrar al público que son una franquicia que ha trabajado durante años para dejar de ser perdedora.

Este año no fue el caso, llegó el día del Thanksgiving Day y los Lions hicieron un tremendo ridículo ante los Houston Texans, un equipo que pasa por una crisis que los tiene con marca perdedora y que tendría a JJ Watt con un pie fuera del equipo.

Lions despiden a Matt Patricia y al gerente Bob Quinn

A través de un anuncio en redes sociales, los Lions anunciaron que tanto el coach Matt Patricia y el gerente general, Bob Quinn, dejaron de ser parte del equipo tras hacer el ridículo en cadena nacional frente a los Texans.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

“Los Detroit Lions anuncian que Bob Quinn y Matt Patricia han sido relevados de sus funciones”, dice el breve mensaje de la franquicia.

The Detroit Lions announced today that Bob Quinn and Matt Patricia have been relieved of their duties. pic.twitter.com/Tz5Rc7y53Y — Detroit Lions (@Lions) November 28, 2020

A falta de cinco semanas en la temporada regular de la NFL, los Lions se quedaron sin dos pilares en el equipo y no se anunció quién tomará el lugar de ambos en la franquicia.

Matt Patricia y los Lions marchaban con marca de 4-7 al paso de 11 jornadas en la liga y estaban en el fondo de la División Norte de la Conferencia Nacional.

.@sportstori reports on what principal owner Sheila Ford Hamp had to say about parting ways with Matt Patricia and Bob Quinn. pic.twitter.com/TAkkhFL5fx — Detroit Lions (@Lions) November 28, 2020

Una corta gestión de ambos en el equipo

Bob Quinn tuvo una corta gestión como gerente general, luego de una etapa en la que desempeñó varias funciones, asumió la gerencia general en 2016.

En 2017 despidió al entrenador Jim Caldwell y apostó por Matt Patricia, quien hasta entonces se había desempeñado como coordinador defensivo de los Patriots y era parte fundamental de ese equipo ganador.

Watch Detroit Lions Principal Owner and Chairman Sheila Ford Hamp talk about the decision to relieve Bob Quinn and Matt Patricia of their duties: https://t.co/bqO3dZHqVe — Detroit Lions (@Lions) November 28, 2020

En dos temporadas y media al frente de los Lions, Matt Patricia estuvo en 42 partidos, donde apenas logró 13 victorias, 28 derrotas y un empate.

Esta es una de las peores marcas en la historia de Detroit, ya que apostaron por grandes contratos y un equipo lleno de talento, sin embargo, no pudieron hacer conexión con Matt Patricia.