El piloto mexicano, Sergio Pérez, recién estrenó escudería, Red Bull Racing será su nuevo equipo y con su llegada también tendrá nuevos patrocinios que están ávidos por lucir en uno de los autos más competitivos de F1.

¿Por qué ‘Checo’ Pérez hizo una demanda millonaria en contra de Pemex?

Ahora, será difícil que un patrocinio quiera escudarse del contrato que tenga con el piloto mexicano, como lo hizo PEMEX la temporada pasada, quien abandonó el barco antes de que terminara la temporada.

Antes de abandonar Racing Point, “Checo” Pérez había reclamado el pago de 2.8 millones de dólares, cantidad que adeudaría PEMEX al piloto mexicano por retirar el patrocinio antes de tiempo.

Un patrocinio que no se alcanzó a cumplir por AMLO

El piloto de Fórmula 1 pide ahora unos 58 millones de pesos (2.8 mdd) a MG1 Asistencia Integral, una empresa outsourcing de Pemex, la cual le retiró “el patrocinio de forma anticipada y con mala fe”, el cual firmaron en 2018.

Sin embargo, el contrato no lo cumplió cabalmente PEMEX y retiró el patrocinio en 2019, según alegan, por el cambio de gobierno que hubo entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

‘Checo’ pidió asegurar cuentas de la empresa MGI

Según el portal SDPnoticias, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil rechazó la petición de “Checo” Pérez de asegurar cuentas de MGI hasta por 2.8 millones de dólares, como medida cautelar.

A pesar de esto, no quiere decir que la empresa no pague a “Checo”, ya que el juez Rodolfo Sánchez Zepeda dictó el 9 de octubre pasado sentencia, en la que absolvió en parte y condenó en parte a MGI, pero la sentencia aún no ha sido publicada por el juzgado.

Como hubo apelación de ambas partes, el litigio continuará algunos meses más y lo más seguro es que PEMEX termine por pagar una enorme cantidad de dinero por el programa de austeridad que dictó AMLO a su llegada al poder.