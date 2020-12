¿Por qué el creador George Lucas vendió Star Wars a Disney?

Todo mundo sabe el imperio que construyó George Lucas alrededor de Star Wars, la saga que ha enamorado a millones de personas y que siguen fielmente cada historia, spin off o película que salga de esta creación.

Hace unos ocho años, George lucas vendió la poderosa franquicia al emporio de Mickey Mouse, un movimiento que sorprendió a todos los fans y acusaron al director de vender al mejor postor un producto que los fans hicieron grande.

Nadie sabe la verdadera historia o el por qué, George Lucas decidió vender su imperio a Disney, pero lo cierto es que accedió por una motivación personal que el escritor Paul Duncan recientemente reveló.

George Lucas vendió la franquicia de Star Wars luego de dedicarse a la dirección y producción de sus seis primeras películas, recordemos que la primera fue filmada en 1977 y la sexta en 2005.

Después de este recordatorio, resulta que el escritor Paul Duncan reveló recientemente un extracto de una plática que sostuvo con Lucas donde este último explica la dolorosa decisión de vender la franquicia.

Paul mostró en su cuenta de Twitter una entrevista con George Lucas, quien de entrada dice que ya estaba cimentando una nueva trilogía antes de vender la historia a Disney.

Why did George Lucas sell Lucasfilm in 2012? He tells me why in this extract from my new book The #StarWars Archives Eps I-III. My unboxing video here: https://t.co/M907YGZsjm pic.twitter.com/MEPRStOil8

— Paul Duncan (@kershed) December 3, 2020