Con la misión del Rover Perseverance que aterrizó en Marte, la NASA dio un enorme paso hacia la conquista del espacio, primero, para entender el comportamiento del Planeta Rojo y segundo, para iniciar el rompecabezas de cómo podríamos subsistir fuera la Tierra.

La misión del Perseverance ha sido todo un éxito hasta el momento, desde el aterrizaje a Marte, tomar algunas fotografías y hasta grabar sonidos en vivo del Planeta Rojo, algo inédito hasta este día.

Diana Trujillo, una de las ingenieras involucradas en la misión, lideró la transmisión para la comunidad hispana y un detalle relució sobre otras situaciones: comer cacahuates en plena misión espacial.

Así es, esta costumbre data de tiempo atrás, pero poco se sabe sobre el origen y los motivos detrás de este peculiar acto del que todo el personal se jacta de seguir al pie de la letra.

Director of Planetary Science Lori Glaze and I have our @nasajpl lucky peanuts at hand. Just under 3 hours until @NASAPersevere ’s landing! #CountdownToMars pic.twitter.com/vQU7FxFGfq

El origen de comer cacahuates en las misiones data desde principios de la década de los 60, en esos años, la NASA buscó explorar la superficie lunar en diversas ocasiones como parte del programa Ranger.

En aquel entonces, el ser humano se conformó con tomar fotografías de la luna, algo que muchos veían como el primer paso a la conquista del espacio.

Pero no todo fue color de rosa en un principio, el Jet Propulsion Laboratory (JPL, la misma que hoy fabricó Perseverance) y la agencia estadounidense fracasaron en varios intentos por hacer llegar un cohete a la luna.

Al menos hubo seis intentos entre 1961 y 1964 los que fallaron, ya sea por desperfectos en las máquinas o errores a la hora del lanzamiento.

Finalmente, el 28 de julio de julio de 1964, la NASA se encontraba frente a una oportunidad más para lograr su ansiada misión exploratoria a la Luna.

El Ranger 7 logró llegar al espacio y tomar algunas instantáneas de la luna, pero en la Tierra todo mundo temblaba por el temor a otra falla en la misión.

No team could have prepared me better for what’s to come. Whatever Mars throws at me, I’m ready as I’ll ever be. #CountdownToMars

Status updates: https://t.co/WNahb9DAfq pic.twitter.com/DF74cTNqun

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021