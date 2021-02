Pese a que los latinos constituyen alrededor del 10 % de la población en Carolina del Norte, para el 23 de junio del 2020 representaron casi la mitad (46 %) de todos los casos de COVID-19 en el estado. La pandemia afectó de manera desproporcionada a esta comunidad ¿sucederá lo mismo con los latinos y las vacunas contra el coronavirus?

De momento la comunidad latina en Carolina del Norte es el grupo que menos vacunas contra el COVID-19 ha recibido. Solo el 2.4 % de quienes han recibido la vacuna contra el COVID-19 entre el 14 de diciembre y el 10 de febrero son latinos.

A nivel de condados, considerando el porcentaje latino de la población con el número de personas que se han puesto la vacuna, en 93 de 100 condados del estado los latinos están subrepresentados.

¿A qué se debe esto? Existe una combinación de factores que podrían explicar este problema, analizaremos cuatro de ellos:

1) Los latinos son una comunidad joven

Aunque la comunidad latina conforma el 10 % de la población de Carolina del Norte, los latinos de 65 años o más representan un menor porcentaje de la población del estado.

Se espera que el número de los latinos que reciban la vacuna aumente a medida que otros grupos de edad puedan acceder a ella.

2) La barrera del idioma

Si bien hay un par de páginas oficiales a nivel estatal en español sobre las vacunas, no existe una campaña generalizada o un esfuerzo conjunto para educar a esta comunidad sobre el tema de las vacunas.

Además no existen oportunidades para que los latinos de Carolina del Norte puedan hablan en español con expertos y así despejar las dudas que existen sobre este tema.

Al igual que con el inicio de la pandemia, existe la sensación de los latinos no están dentro de las prioridades de las autoridades estatales.

3) Persiste el temor hacia las autoridades

Durante cuatro años la administración Trump tomó acciones que dañaron la confianza de buena parte de esta comunidad, especialmente los indocumentados, con las autoridades.

Pese a que tenemos una nueva administración en la Casa Blanca, el daño está hecho pues esa desconfianza y miedo aún persisten; y ante la falta de acercamiento de las autoridades de salud a vecindarios, iglesias y pueblos en donde están los latinos, ese temor lamentablemente seguirá latente.

4) Grandes campañas de desinformación

Desde el inicio de la pandemia, pasando por la campaña electoral y ahora la vacuna contra el COVID-19; los latinos han sido susceptibles a amplias campañas de información errónea que circulan por las redes sociales.

En La Noticia cada semana recibimos mensajes de personas que preguntan si cierta información que vieron en las redes sociales sobre la vacuna es cierta.

Tomamos muy en serio esas inquietudes y hacemos nuestro mejor trabajo por educar a la comunidad con información corroborada; igualmente nos esforzamos tanto en nuestras ediciones impresas como en nuestra página: www.lanoticia.com para presentarle la información más actualizada y confiable sobre la vacuna contra el COVID-19.

Pese a esto, reconocemos que descabelladas teorías de conspiración se han enquistado en ciertos sectores de la comunidad latina. Estos mensajes irresponsables continuará circulando generando confusión.

Los latinos necesitan las vacunas

La falta de oportunidades de los latinos para hablar con expertos médicos en español sobre las vacunas y la ausencia de campañas de información por parte del estado; agrandan esta brecha de información que muchas veces es llenada con ideas descabelladas.

Hacemos un llamado a las autoridades estatales para que dejen de ignorar a la comunidad latina; pues no le beneficia a nadie que este grupo quede rezagado de los esfuerzos de vacunación.

También hacemos un llamado a nuestra comunidad para que no comparta información no corroborada o que no provenga de una fuente confiable.

