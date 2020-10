los-latinos-tienen-la-menor-tasa-de-votantes-inscritos-de-carolina-del-norte

Aproximadamente uno de cada tres latinos elegibles para votar en Carolina del Norte aún no se han inscrito. Esto los hace el grupo con la menor tasa de votantes inscritos en el estado. El período de inscripción regular concluyó el 9 de octubre. La única oportunidad que tendrán para votar es yendo a un sitio de votación anticipada antes del sábado 31 de octubre. Pero los latinos enfrentan muchas barreras y la presión que afrontan cuando se trata de llegar a las urnas ha aumentado en la última década, debido a cuánto ha crecido esta población.

El primer día de votación anticipada en Carolina del Norte, Lucía Ventura Morales, residente del condado de Mecklenburg, se sentó en la sala de espera de la Coalición Latinoamericana en Charlotte. Llevaba varios meses tomando cursos de preparación para los exámenes de inglés y ciudadanía que imparte la Coalición. Ahora, finalmente como ciudadana, podrá acompañar a varios de sus compañeros de clase e instructores a votar en su primera elección presidencial. Para ella, este voto es muy importante.

“¡Ay, representa mucho! ¡Mucho!” exclamó Ventura Morales. “Si nosotros no salimos a votar, no vamos a ser escuchados. Y ya es tiempo de que nosotros salgamos a la luz y poder ayudar a la gente que realmente lo necesita”.

A pesar de ser ciudadana, la madre y abuela prefirió ir a las urnas acompañada por el equipo de la Coalición.

“Me siento más positiva (optimista) de lo que voy a hacer”, dijo Ventura Morales.

El evento fue encabezado por Alba Sánchez. Ella administra el centro de bienvenida de inmigrantes de la Coalición y también votó por primera vez en una elección presidencial. Dice que este tipo de alcance es esencial para que los latinos voten.

“En aquel tiempo, cuando empezó esto, había alrededor de 30,000 votantes registrados en el condado de Mecklenburg, pero 200 o 300 iban a votar”, dijo Sánchez. “¿Por qué no salen a votar? Porque no están informados, porque los candidatos realmente no se acercan a la comunidad, o porque creen que su voto no es valioso.”

El electorado latino en Carolina del Norte

En Carolina del Norte hay casi un millón de latinos, pero solo uno de cada tres es elegible para votar, según el Pew Research Center, que rastrea los datos de votación de los latinos en todo el país.

Sin embargo, el número de votantes latinos registrados está creciendo rápidamente en el estado a medida que más y más latinos se convierten en ciudadanos estadounidenses o cumplen los 18 años de edad. En este año electoral, más de 225,000 están registrados, un aumento del 37 % desde el 2016 cuando solo 164,000 se inscribieron para votar. Aún así, eso deja alrededor de 113,000 votantes latinos cuyas voces no serán escuchadas si no se animan a sufragar en un centro de votación anticipada.

Como estado oscilante, los votantes latinos de Carolina del Norte han atraído más atención que nunca en las elecciones presidenciales de este año. Un 4.4 % de todos los votantes registrados en Carolina del Norte son latinos. Y, aunque no sea un gran porcentaje, en una elección tan competitiva como esta, podrían hacer la diferencia.

Las barreras que enfrentan

Al mismo tiempo, esta expectativa sobre la participación de grupos históricamente marginados como los latinos le agrega una presión injusta, dice la profesora de Wake Forest Betina Cutaia Wilkinson.

“La gente latina tiene miedo”, dijo la Dra. Wilkinson. “Sabemos que los latinos tienen miedo hasta de completar el Censo. Por supuesto, no todos, pero es información básica, ¿verdad? Muchos de ellos no quieren, aunque tengan papeles”.

Los esfuerzos de los grupos locales, como la Coalición Latinoamericana y Mijente, para lograr que los latinos se inscriban para votar y, aún más importante, para ejercer su derecho al voto, significa conectarse con ellos uno a uno, brindarles los recursos que les permitirán tomar horas de su jornada laboral o cuidando de sus hijos en casa para esperar en una fila para votar. Wilkinson encuentra que ningún partido ha hecho los esfuerzos necesarios a nivel nacional ni local para animar a estos votantes.

“Estas interacciones cara a cara, estos esfuerzos de movilización para obtener el voto que incluyen conversaciones, tocar puertas, son realmente efectivos entre la población latina. Y si estos no se están llevando a cabo, y reciben un volante aquí y allá, o reciben una llamada telefónica de un número desconocido o un mensaje de texto de un número desconocido, y peor aun si no está en su idioma natal, eso podría ser problemático.”

La falta de liderazgo

Por otro lado, un informe de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) muestra que los latinos están subrepresentados en los cargos públicos. Se encontró que solo cuatro latinos estuvieron sirviendo en cargos electos el año pasado a “nivel local, ya sea en los condados, ciudades, juntas escolares, judiciales y policiales.”

Entre 1996 y el 2019, el número de latinos que sirven en cargos públicos aumentó de uno a cuatro – a pesar de que la población latina del estado creció un 111 % entre los años 2000 y 2010 — una de las de más rápido crecimiento en la nación.

NALEO proyecta que cerca de 230,000 votantes latinos en Carolina del Norte ejercerán su derecho en las elecciones de noviembre. Y a pocos días del final del período de votación temprana, donde todavía pueden inscribirse en cualquier sitio de votación de su condado, alrededor de 5,000 de ellos ayudarían a alcanzar esta proyección.

