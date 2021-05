No podrás encontrar alitas ni pollo en Charlotte, esta es la razón

La palabra alitas comenzó a volverse tendencia en todo el país y es que ha habido muchos reportes de usuarios que no han podido encontrar este alimento, ni pollo en varios restaurantes de Charlotte, por eso te decimos qué está pasando en Carolina del Norte.

Uno de los sitios más mencionados en redes sociales es Bojangles, quienes han confirmado que han experimentado una escasez de Chicken Supremes.

Bojangles ha reportado una escasez en sus restaurantes del Triángulo, lo que ha dejado a muchos clientes decepcionados.

Asimismo, los usuarios han reportado que este restaurante está sirviendo pollo, pero no en forma de tiras.

1/2 Raleigh PSA: There appears to be a chicken supremes shortage at @Bojangles. At Rolesville location, operator says it’ll be “several weeks” before they return. At Durant Rd. in Raleigh, they had this sign and a worker said, “I have no clue” when the supremes will return. pic.twitter.com/tiEt7NCPsU