¿Por qué nunca reveló su enfermedad Chadwick Boseman?

Chadwick Boseman se despidió de este mundo a los 43 años víctima de cáncer, una noticia que sorprendió a los fans de Marvel y del actor, pero desde hace tiempo ya había dado señales de la enfermedad.

Fue en 2016 cuando Boseman supo que tenía cáncer de colon y lo detectaron cuando estaba en fase III. Fueron cuatro años de lucha incansable del actor, pero no pudo evitar que continuara el desarrollo de la enfermedad.

Boseman murió en su casa ubicada en el área de Los Ángeles con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante.

Hace algunas semanas, Boseman subió un video donde se notaba demasiado delgado y con un semblante nunca antes visto. Los fans del actor se alarmaron por su aspecto, pero el actor no reveló la enfermedad ni su avance hasta ese momento.

Algunos creyeron que era por la exigencia de un papel para el filme ‘Da 5 Bloods’,dirigida por Spike Lee y que la historia se centra en cuatro veteranos de Vietnam que buscan un tesoro.

El video ya no aparece en el muro del actor, no se sabe si fue borrado por él o su familia.

