¿Por quién votó Kanye West en las elecciones de EE.UU.?

Cuando Kanye West anunció que se postularía para la Presidencia de los Estados Unidos, muchos lo tomaron como una mala broma y otros sí lo tomaron en serio, ya que su discurso parecía real.

Por fin llegó el 3 de noviembre, día en que los ciudadanos de Estados Unidos elegirán su próximos mandatario, pero en las boletas de al menos nueve estados no aparecen dos nombres sino tres los que aspiran a la silla grande.

The first vote of my life We are here to serve We pray for every servant leader in the world 🕊 pic.twitter.com/UWSrKslCt1

Y efectivamente, se trata de Kanye West, quien es considerado el tercer rival en esta contienda electoral y quien ya emitió su voto hoy por la mañana, en un acto que sorprendió a los votantes.

Kanye reveló a través de redes sociales que ya eligió a su próximo Presidente y dijo que su voto sería dirigido hacia su persona, ya que su nombre sí aparece en la boleta donde se imprime el voto.

El polémico rapero publicó un tuit afirmando que es la primera vez que participa en los comicios y lo hizo votando por él mismo.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020