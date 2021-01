Post Malone dona 10 mil pares de Crocs a personal médico de Estados Unidos

La lucha contra el coronavirus depende mucho de la primera línea que lo combate, la cual es conformada por personal médico como doctores/as, enfermeros/as, camilleros/as, paramédicos/as, etc., por lo que es necesario su bienestar.

Estados Unidos es el país más afectado por el COVID-19 en el mundo. Consciente del enorme esfuerzo que hace el personal médico en su país, el cantante de rap, Post Malone, donó calzado especial a la primera línea.

El intérprete de “Congratulations” se alió con Crocs para donar 10 mil nuevos pares de zapatos a personal médico de 70 hospitales alrededor del país.

As a special early #FrontlineValentines gift, we teamed up with @Crocs to offer hospital partners nationwide a gesture of gratitude with extra comfort! Caregivers and staff got their very own pair of @PostMalone's 5th #pmxcrocs as thanks for their brave work on the frontlines! pic.twitter.com/9k0fjVClqs

— Musicians On Call (@musiciansoncall) January 13, 2021