“Prefiero alguien que pueda golpearme”: Adrien Broner sobre violencia entre Quavo y Saweetie

Un video filtrado por TMZ presuntamente muestra al rapero Quavo atacando a su exnovia, la rapera Saweetie, en un elevador cuando aún eran pareja.

heres the quavo & saweetie elevator video pic.twitter.com/WNPvBGiEBi

De acuerdo con TMZ, las imágenes de la pelea se obtuvieron de una cámara de vigilancia de un complejo de apartamentos en North Hollywood.

De acuerdo con el portal de espectáculos, la fecha del video es anterior a la separación de ambos raperos y revela presuntos ataques de violencia doméstica entre Quavo y Saweetie.

Hasta el momento, Saweetie había dicho que la separación ocurrió por un asunto de infidelidad que Quavo negó.

Sin embargo, con el video filtrado las hipótesis cambian y podrían dejar al descubierto ataques de violencia doméstica que no fueron reportados a la policía.

La polémica respecto al video incrementó cuando el boxeador Adrien Broner opinó en Instagram que no veía “nada malo en ese video”.

Si me preguntan, ese es el amor de negros. Si mi pareja y yo no discutimos de ese modo, no la quiero. Prefiero tener a alguien que pueda golpearme mientras duermo antes de llevarme a una mujer hermosa que se escabulle (…) con otro (…) mientras duermo. Es amor de negros para mí,

escribió Adrien Broner en una controvertida publicación en Instagram que ha sido criticada por usuarios de la red social.