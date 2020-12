A pesar del miedo es importante comprender lo que significa esta nueva cepa del coronavirus. The Associated Press explica que los virus evolucionan naturalmente conforme se propagan entre la población. Esa es una de las razones por las que cada año se requiere una nueva vacuna contra la influenza, por ejemplo.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Lo que debes saber de la nueva cepa del COVID-19

¿Qué debe preocupar sobre la nueva cepa del COVID-19?

Expertos de salud en Gran Bretaña y Estados Unidos dijeron que la cepa parece contagiar con mayor facilidad que las otras. Sin embargo, no hay pruebas de que sea más letal. Esto indica que sí parece propagarse con mayor facilidad, se habla de un 70% más rápido.

Patrick Vallance, el principal asesor científico del gobierno británico, señaló que la cepa “está convirtiéndose en la variante dominante”, causando más del 60% de infecciones en Londres para diciembre.

Ahora bien, el principal problema es que la cepa tiene casi dos docenas de mutaciones y algunas son en la proteína puntiaguda que el virus utiliza para adherirse e infectar las células. Esa proteína es el blanco de las vacunas actuales. Esto implica que el virus puede eludir a los medicamentos o al sistema inmunológico.

¿La cepa afectará entonces la eficacia de las vacunas?

Vivek Murthy, el nominado para director de salud pública por el presidente electo Joe Biden, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC que no “existe ninguna razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus”. No obstante, dijo que la nueva cepa no implica modificar las recomendaciones de las autoridades de salud sobre el uso mascarillas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.

Las vacunas producen una amplia gama de respuestas por parte del sistema inmunológico más allá de la que tiene ante la proteína puntiaguda, apuntaron varios expertos médicos.

La posibilidad de que nuevas cepas sean resistentes a las vacunas que se tienen es baja, pero no “inexistente”, comentó el doctor Moncef Slaoui, principal asesor científico de la campaña de vacunación del gobierno estadounidense, en el programa “State of the Union” de CNN.

“Hasta ahora, no creo que haya habido una sola variante que fuera resistente”, señaló. “Esta variante en particular en Gran Bretaña, creo, es muy improbable que haya escapado a la inmunidad que proporciona la vacuna”.

¿Se puede contraer la nueva cepa si ya una persona tuvo COVID-19?

Probablemente no, dijo el domingo Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos durante el programa “Face the Nation” de la CBS.

¿Dónde han surgido las cepas?

En abril, investigadores de Suecia encontraron un virus con dos cambios genéticos que parecían hacerlo casi dos veces más infeccioso. Aproximadamente 6,000 casos de esa cepa de coronavirus se han reportado en todo el mundo, principalmente en Dinamarca e Inglaterra.

Pero además han surgido varias variantes de esa cepa. Algunos de esos casos fueron de personas que se infectaron en criaderos de visones en Dinamarca. Una nueva cepa en Sudáfrica tiene dos modificaciones que ya habían sido vistas antes, además de algunas nuevas.

La que está en Gran Bretaña tiene las dos modificaciones y otras nuevas. Es llamada una “variante bajo investigación” debido a que aún no se conoce qué tan significativa es. Fue identificada en el sureste de Inglaterra en septiembre y ha estado circulando en la zona desde entonces.

Desarrollo de La Noticia con información de AP.