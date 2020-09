El pulpo a la gallega es una plato exquisito, sano, nutritivo y ligero para disfrutarlo con total tranquilidad. Además, su preparación es muy fácil y rápida.

El que no haya probado el pulpo a la gallega está perdiéndose unos de los platos más representativos de la preparación de este marisco, sobre todo en Galicia donde se le hace honor a este plato.

Es muy fácil de preparar, así que no tienes que esperar a disfrutarlo solamente yendo a un restaurant. Lo más importante es conseguir la consistencia perfecta, tomarle el punto, y con esta receta, te daremos los trucos para que lo logres a la primera.

Para ello no podemos dejar de leer cómo cocer el pulpo para que no esté muy blando ni muy duro. Un poco duro nada más para que no tengas dificultades a la hora de hincarle el diente.

Recomiendo que lo compres congelado, así evitamos tener que limpiarlo y ablandarlo.

Lo podemos preparar de varias maneras. Desde este clásico pulpo a la gallega, un pulpo a la parrilla, como lo hacen en Grecia, o una ensalada de pulpo y muchísimas formas más.

¿Listos para prepararlo? ¡Vamos adelante!

Ingredientes para 2:

1 pulpo de 1 Kg

2 hojas laurel

3 dientes ajo

2 papas

1 cucharada colmada de pimentón picante o dulce

3 cucharadas aceite de oliva

1 cucharada de sal gruesa (sal marina)

1 corcho (opcional)

Preparación del pulpo a la gallega:

Lavamos bien el pulpo. Hervimos agua en una olla grande con unos 2 litros de agua. Agregamos el laurel, sal gruesa, el ajo, y llevamos a ebullición. Cuando hierva el agua, primeramente tenemos que “asustar” al pulpo, lo cual consiste en tomarlo por la cabeza y sumergirlo y sacarlo 3 veces antes de echar el pulpo para dejar cocinarse por aproximadamente 30-40 minutos según su tamaño. Yo le agrego a la olla un corcho porque dicen que con este truco los tentáculos se enrollan menos. Introducimos en la misma olla las 2 papas debidamente lavadas o peladas, según su gusto. A mi me encanta la papa con piel. Sacamos, escurrimos y cortamos el pulpo en trocitos pequeños y lo colocamos en una tabla de madera. Agregamos la sal gruesa, el pimentón y el aceite de oliva.

Y listo este delicioso plato gourmet, muy sano y que resulta una comida diferente para una ocasión especial. Y también, muy fácil de preparar.

Atrévete a prepararlo y disfrútalo.

¡Bon Appetit!