Prepara un casero pie de manzana fácil y delicioso

¿Qué mejor manera de celebrar el Día Nacional del Pie de Manzana (National Apple Pie Day), que preparar uno muy delicioso en casa?

Este es el postre favorito en todos los hogares. Así que nunca puede faltar una receta fácil y rápida para preparar este postre por excelencia. Aunque también hay quienes lo sirven como desayuno de vez en cuando.

Esta es la receta para preparar un pie de manzana en casa

Ingredientes para la masa:

3 tazas de harina de trigo.

1 taza de mantequilla recién salida del refrigerador y cortada en cuadros.

1 huevo.

1/2 taza de azúcar.

1 cdta. de sal.

1 cdta. de esencia de vainilla.

Una yema de huevo (para decorar al final).

Para el relleno necesitas:

1 1/2 kilo de manzanas rojas (en unidades son alrededor de 8).

1/4 taza de mantequilla.

3/4 tazas de azúcar.

1 cda. de canela en polvo.

1/2 cda. de clavo molido.

Una pizca de nuez moscada.

1 cda. de maicena.

Manos a la masa por ese pie de manzana

Comenzamos con la preparación de la masa:

Amasar en un bowl la mantequilla con el azúcar por dos minutos aproximadamente. Luego incorporar el huevo y seguir amasando. Se agrega el resto de los ingredientes y amasar hasta que tenga consistencia firme.

No es necesario trabajar demasiado la masa, sabrás que está lista cuando no queden restos de harina en las paredes del bowl y no se pegue en los dedos.

Al terminar, cubrir la masa con papel film (plástico) y refrigerar.

Mientras tanto, seguimos con el relleno:

Lavar y pelar las manzanas, quitarles el corazón y cortar según el gusto. Algunas personas prefieren un corte en trozos, otros prefieren en rodajas finas. Colocarlas en un bowl. Agregar a las manzanas el azúcar, la canela, el clavo y la nuez moscada. Derretir la mantequilla en un sartén hondo y agregar las manzanas y la cucharada de maicena. Cocinar las manzanas hasta que el azúcar se caramelicen pero que todavía pueda sentirse la textura de la fruta. Cuando estén listas se pasan por un colador y se dejan enfriar mientras armamos la masa en el molde.

El armado del pie de manzana

Sacar la masa del refrigerador y separar un tercio para el decorado. Colocar el resto de la masa sobre una superficie para estirar con la ayuda de un rodillo. Pon un poco de harina para evitar que se pegue. Estirar la masa del tamaño del molde, el cual se recomienda que sea especial para pie, de esos que tienen incluso una base que se separa en la base para desmoldar fácilmente. Envolver la masa alrededor del rodillo para llevarla al molde. Si se rompe es muy fácil de reparar. Cubre la base del molde y las paredes. Con el tercio de la masa reservado corta tiras del ancho de un dedo aproximadamente para hacer un enrejado decorativo al final. Agregar la mezcla de manzanas y cubre todo el molde. Colocar las tiras de la masa encima, una parte en sentido horizontal y otra vertical para que quede como un enrejado. Bañar las tiras con la yema del huevo usando una brocha de cocina. Hornear a 180℃ por una hora aproximadamente, gasta que el pie tome color dorado.

Cuando se enfríe estará listo para desmoldar y servir solo o con una bola de helado de vainilla encima.