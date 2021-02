Las sorpresas para el Super Bowl LV no paran, la NFL está preparando uno de los mejores eventos en la historia a pesar de la Pandemia del COVID-19 y ahora han anunciado a otro invitado especial precio al Gran Juego.

Todos sabemos que hay Hard Fans que quieren escuchar algo de Rock en el Super Bowl LV, ya que los invitados confirmados hasta el momento son The Weeknd y Miley Cyrus, aunque hay rumores que Ariana Grande o Daft Punk podrían presentarse. Pero sólo son rumores.

🔥🏈 Psyched to kick off the 10th Annual @NFL HONORS with an epic performance this Saturday at 9pm ET/PT on CBS 🤘#RaiderNation #JustWinBaby pic.twitter.com/4v8TXtqrnr

— Green Day (@GreenDay) February 1, 2021