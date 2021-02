Presentan nuevo tráiler de The Falcon and The Winter Soldier

La serie de The Falcon and The Winter Soldier de Marvel Studios está cada vez más cerca y durante el Super Bowl se presentó un nuevo tráiler de la serie.

Será el próximo 19 de marzo cuando la serie protagonizada por los amigos del Capitán América vea la luz en Disney Plus; pero antes de eso, Marvel Studios dio una probada de lo que se verá.

Es así que en un video de 2 minutos presentado durante el Super Bowl entre los Tampa Bay Buccaners y los Kansas City Chiefs, se pudieron ver varias escenas.

En las mismas se puede ver como Sam Wilson y Bucky Barnes no se llevan muy bien que digamos, pero aún así deben trabajar juntos. Siento por lo visto, la temática de la serie, donde tendrán que aprender a trabajar como equipo.

También se puede observar al villano al que tendrán que enfrentar, el malévolo Zemo, así como otros personajes que estarán apareciendo durante los capítulos.

Además del tráiler oficial de The Falcon and The Winter Soldier; se reveló el poster oficial del programa que será estrenada en la plataforma digital de Disney.

"The Falcon and The Winter Soldier," an Original Series from Marvel Studios, starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/ecMyYBF9Rk — Marvel Entertainment (@Marvel) February 7, 2021

Esta será la segunda serie del MCU que sea estrenada en Disney Plus, siendo la primera la de WandaVision que ya está transmitiéndose y estrenando un capítulo cada semana.