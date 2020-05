Tras el brote del coronavirus, el presidente Donald Trump amenazó reubicar la Convención Nacional Republicana fuera de la ciudad de Charlotte, si el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, no permitirá que se junten una gran cantidad de personas.

Desafortunadamente, el gobernador demócrata, todavía está en un estado de ánimo de cierre y no puede garantizar que para agosto se nos permitirá la asistencia total al coliseo , dijo Trump en una serie de tuits.

La convención está programada del 24 al 27 de agosto en Charlotte. El Comité Nacional Republicano promocionó que estaba planeando un evento en reuniría a más de 50,000 personas.

Carolina del Norte entró en la segunda fase de la reapertura. Las reuniones de grupos de más de 10 personas en el interior y 25 personas en el interior todavía están prohibidas.

Respuesta del gobernador

El gobernador Cooper respondió a los comentarios del presidente diciendo: No me sorprende nada de lo que veo en Twitter. Está bien que las convenciones políticas sean políticas, pero la respuesta pandémica no puede ser así .

Junto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), el gobernador dice que pidieron al comité que presentara sus propuestas escritas de planes para la convención.

El gobernador también mencionó que los oficiales están comunicando con Carolina Panthers, Charlotte Hornets y otros propietarios de coliseos sobre las precauciones que se deben tomar al realizar grandes eventos en los próximos meses.

La fase tres

La convención está programada para ocurrir en agosto , durante la fase tres. Las autoridades de Carolina del Norte planean introducir la fase tres, al menos de cuatro a seis semanas después de la fase 2, que está vigente ahora mismo.

Durante la fase tres, el estado aumentará el número de personas permitidas en las reuniones. Aunque no está claro cuál será la capacidad de varios eventos en el estado.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.