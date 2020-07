Presidente de Goya Foods: «no me disculpo»

Las declaraciones del presidente de Goya Foods , Robert Unanue, en apoyo al presidente Donald Trump han generado rechazo en las redes sociales.

Las declaraciones de Unanue se produjeron en la firma de una orden ejecutiva emitida por el presidente Trump donde se crea un comité enfocado en asuntos latinos.

Estamos verdaderamente bendecidos de tener un líder como el presidente Trump , fueron las declaraciones de Unanue que encendieron comentarios en redes sociales.

El revuelo es mayor entre miembros de la comunidad latina, debido a que Goya Foods es la empresa de alimentos, bajo la propiedad de latinos, más grandes en Estados Unidos.

Defensa

No es la primera vez que Unanue se involucra abiertamente en asuntos relacionados a líderes políticos.

En declaraciones donde defendía su punto de vista sobre Trump, el presidente de Goya Foods recordó la relación de la compañía con la administración anterior a la del presidente Trump.

En el año 2012, Goya Foods se alió con la ex primera dama Michelle Obama en una iniciativa conjunta llamada Mi plato cuyo objetivo era fomentar la alimentación saludable entre las familias.

La iniciativa condujo al lanzamiento de un libro sobre alimentación saludable publicado con el apoyo de Michelle Obama y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Se te permite alabar a un presidente, pero no se te permite hacer un comentario positivo de cuando me llamaron a esta comisión para ayudar a la prosperidad económica y educativa. Así que no me disculpo , dijo Unanue en una entrevista a Fox News

Unane aceptó asistir a un acto del presidente Trump donde el mandatario firmó una orden relacionada con la comunidad latina, un día después de la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al país.

En Twitter se posicionó la etiqueta #Goyaway con la que los usuarios piden boicotear a la marca, fundada en 1936.