Primer arresto de inmigrante por ICE en Carolina del Norte desde marzo

Defensores de los inmigrantes dieron a conocer que esta semana ocurrió el primer arresto migratorio comunitario de ICE en Carolina del Norte desde marzo, justo antes de la pandemia del COVID-19

El personal de respuesta rápida de la organización Siembra NC confirmó que el miércoles 12 de agosto a las 8:30 a.m. Gabriel, un padre de tres hijos, originario de México; y quien ha vivido en Greensboro con su familia durante los últimos diez años, fue detenido mientras conducía a su trabajo como mecánico de automóviles.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) lo detuvieron en la esquina de W. Gate City y Farmington Rd. lo arrestaron en el estacionamiento de un centro comercial, frecuentado predominantemente por inmigrantes.

El inmigrante fue llevado al Centro de Detención del Condado de Alamance. Su familia cree que anoche ya lo trasladaron al Centro de Detención Stewart, en el estado de Georgia, lugar donde esta semana murió un segundo detenido con COVID-19.

Padre en grupo de riesgo

Gabriel tiene diabetes tipo 2 que requiere inyecciones de insulina y una afección intestinal llamada diverticulitis. Según Siembra NC, actualmente se le niega el acceso a todos sus medicamentos.

“No estábamos preparados para nada como esto, por supuesto, y está claro que a ICE no le importa si tienes familia o no”, dijo Meyln esposa de Gabriel. “Lo han tratado terriblemente, se niegan a darle su insulina y no tenía hambre la primera mañana que estuvo detenido, así que le negaron el almuerzo ‘porque no querías desayunar’”.

La pareja tiene dos hijos, 2 y 16 años, y una hija de 14 años. Los dos hijos mayores están programados para comenzar sus semestres escolares la próxima semana, pero Meyln no puede pagar el alquiler de su casa y planea mudarlos con su hermana en Raleigh, tan pronto como este fin de semana.

Su familia no es elegible para recibir apoyo de Legal Aid u otra ayuda de vivienda administrada localmente por la Ley CARES.

¿Regresan arrestos de ICE en Carolina del Norte?

“Es indignante que ICE, además de poner en riesgo la vida de los inmigrantes detenidos, haya decidido socavar la salud pública en nuestras comunidades. Gabriel no es una amenaza para sus vecinos. Ahora sus hijos tienen que empezar la escuela sin un padre; en un nuevo sistema escolar a una hora de distancia”, dijo Kelly Morales, Directora de Respuesta Rápida de Siembra NC. Los latinos representan actualmente el 40 % de los casos de COVID-19 del estado.

Siembra NC documentó por última vez un intento de arresto “comunitario” o “colateral” por parte de ICE en Cary a mediados de marzo, el mismo día que ICE anunció la suspensión de la mayoría de los arrestos sobre el terreno.

Desde entonces, el grupo ha trabajado con decenas de detenidos en la Detención de Stewart para ganar su liberación o acelerar sus deportaciones para evitar COVID-19.

En las últimas semanas, grupos de defensa de inmigrantes en Maryland, Nueva York y Massachusetts han documentado arrestos de ICE. Hace dos semanas el director interino de ICE renunció, supuestamente después de enfrentarse con la Administración Trump; por ser “demasiado humanitario” al suspender las detenciones en las calles durante la pandemia.