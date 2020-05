Primera capitana latina de Gaston: estoy orgullosa de mi cultura y espero inspirar a otros

Nancy Brogdon ha hecho historia al convertirse en la primera latina y la tercera mujer en alcanzar el grado de Capitana en el Departamento de Policía del Condado de Gaston.

Me siento realizada. Nunca pensé que mi carrera me llevaría tan lejos. Había establecido metas para mí misma, pero nunca pensé que las realizaría más allá de lo que me había propuesto originalmente , declaró Brogdons a La Noticia.

La promoción de la capitana Brogdon marca un hito para la comunidad latina en Carolina del Norte y para las mujeres que trabajan dentro de las fuerzas de seguridad en el estado y en el país.

Estoy en éxtasis y mirando hacia adelante para ver qué tiene el futuro para mí. No me había dado cuenta de que había hecho historia siendo la primera Capitana Latina en mi departamento y también en todo el condado de Gaston. Estoy orgullosa de mi cultura y espero inspirar a otros , recalcó la funcionaria.

Una carrera en las fuerzas policiales

Sus padres son de Jalisco, México, y ella nació en Chicago, estado de Illinois, donde la mayoría de su familia reside.

La capitana Brogdon se destaca como una funcionaria bilingüe en las fuerzas policiales de Gaston, donde labora desde hace quince años.

Brogdon ha desempeñado cargos en ese organismo como Coordinadora Comunitaria, Gestora de subvenciones y Detective en la Unidad de Crímenes Financieros y Electrónicos.

Asimismo, tiene un título en Justicia Criminal por la Universidad de Illinois y una maestría en Administración de Negocios por la Universidad Pfeiffer.

Para los jóvenes de la comunidad latina, especialmente para las jóvenes latinas, espero ser un buen ejemplo. Especialmente para aquellas que quieren desarrollar una carrera en las fuerzas de seguridad. Las animo a siempre establecer metas para sí mismas y siempre alcanzarlas con los niveles más altos, y a trabajar duro , subrayó.

¡No permitas que nadie NUNCA te diga que no! Vivimos en un país de oportunidades. Nadie nos va a poner las oportunidades en las manos, nosotros debemos trabajar duro para alcanzarlas. Los sueños sí se hacen realidad , concluyó la funcionaria.

El Jefe de Policía del Condado de Gaston, Robert Helton, anunció que se encuentran felices por compartir a la comunidad una noticia como esta y recalcó la idoneidad de Brogdon en su nueva posición.