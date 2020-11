Primera dama de Carolina del Norte se disculpa por comentar que dio “gestos obscenos con el dedo” a los partidarios de Trump

La primera dama de Carolina del Norte, Kristin Cooper, pidió disculpas el jueves 5 de noviembre por un comentario en Facebook en el que dijo que hizo gestos obscenos con el dedo a los partidarios de Trump por el Capitolio en Raleigh días antes de las elecciones.

Está casada con el gobernador demócrata Roy Cooper, quien fue reelegido para un segundo mandato el martes 3 de noviembre.

“Mis comentarios personales y acciones de Facebook fueron inapropiados, y lo siento mucho. Pido disculpas a cualquiera que haya sufrido y pido perdón”, dijo Kristin Cooper en un comunicado.

Según una captura que circuló en las redes sociales, ella respondió a un comentario sobre el evento en la página privada de otro usuario de Facebook.

