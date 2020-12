La espera terminó y las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus están en Carolina del Norte.

Así lo informó el gobernador Roy Cooper alrededor de las 10 de la mañana del lunes 14 de diciembre.

“Las primeras dosis de la vacuna COVID-19 llegaron a Carolina del Norte. Es una oferta limitada por ahora, pero este es un logro notable para la ciencia y la salud”, dijo en Twitter.

“Todos debemos seguir usando una mascarilla y actuar de manera responsable mientras vacunamos a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible ”, insistió.

The first doses of COVID-19 vaccine have arrived in North Carolina. It’s a limited supply for now, but this is a remarkable achievement for science and health. We all need to keep wearing a mask and acting responsibly while we get as many people vaccinated as fast as we can.

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) December 14, 2020