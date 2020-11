Princesa Diana: su bulimia era un síntoma de su matrimonio infeliz

La Princesa Diana tenía un fuerte problema de bulimia como se muestra en la temporada 4 de “The Crown”.

En 1995 Lady Di ofreció una entrevista a la BBC. En esta describió que su trastorno alimentario era un síntoma de lo que estaba pasando en su matrimonio, según datos de Oprahmag. En aquella ocasión la princesa hablo con sinceridad sobre su problema de bulimia.

En “The Crown” se retrata el problema de bulimia de la Princesa Diana

El príncipe Carlos y Diana Spencer se casaron en 1981. En “The Crown”, se muestra como los problemas comenzaron antes de que incluso sucediera la boda. En un episodio de la cuarta temporada, Diana (Emma Corrin), de 19 años, se atraca con postres para después provocarse el vómito.

Charles (Josh O’Connor) deja sola a Lady Di en el Palacio de Buckingham por tres meses, mientras él la engaña con el amor de su vida, Camilla (Emerald Fennell).

“Diana fue muy sincera sobre su experiencia con la bulimia y eso lo admiro” dijo Emma Corrin en entrevista para Radio Times.

Lady Di habló abiertamente sobre su problema alimentario

Diana habló abiertamente sobre su bulimia en una biografía reveladora publicada en 1992, escrita por Andrew Morton. Esto en el libro “Diana: Her True Story, In Her Own Words” (Diana: su verdadera historia, En sus propias palabras). Sus entrevistas sinceras abordaron temas como la depresión y la crianza de algunos miembros de la realeza. Ella siempre mostró franqueza en temas que eran considerados tabú. Esta fue quizás una de las razones por las que Diana fue considerada la “Princesa del Pueblo”.

En el libro se habla de la fuerte presión a la que estaba sujeta y el matrimonio infeliz en el que vivió. Según los informes, Diana intentó suicidarse varias veces, incluso cuando estaba embarazada de tres meses de su primogénito, el Príncipe William.

Su problema de bulimia no era un secreto para los habitantes del Palacio

Según el libro, la bulimia de Diana no era un secreto ya que todos en el palacio estaban al tanto de sus problemas. “Todos en la familia sabían sobre la bulimia y todos culparon a la bulimia por el fracaso del matrimonio“, dijo.

En una entrevista de 1995 con la BBC, ofrecida después de la separación de la pareja, Diana describió a la bulimia como un “síntoma de lo que estaba pasando en mi matrimonio”.

El Príncipe William habló sobre la bulimia de su madre por primera vez para un documental en 2017 titulado Wasting Away: The Truth About Anorexia. Dijo que estaba orgulloso de la franqueza de su madre: “Estas son enfermedades. La salud mental debe tomarse tan en serio como la salud física”, dijo William.