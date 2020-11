Para muchos fans del pop, este año ha sido salvado por los álbumes de artistas como Dua Lipa y Miley Cyrus, quienes presentaron propuestas con toques disco. Ahora, ambas artistas le dieron algo a sus seguidores que esperaban con ansias: Prisoner, la colaboración de Miley Cyrus y Dua Lipa.

La estrella británica, que este año lanzó Future Nostalgia, y la estrella estadounidense, que presentó Plastic Hearts, lanzaron el video del tema esta tarde y en él las podemos ver explorar el pop con el disco.

En un formato vintage, Dua Lipa aparece en el video que dura poco más de 3 minutos, conduciendo un camión al lado de la intérprete de The Climb, Wrecking Ball y Malibu.

Casi al final del material las podemos ver besándose y compartiendo escenas eróticas a cuadro.

Desde su cuenta de Twitter, Dua Lipa expresó su amor a todo el equipo de producción que las ayudaron a poder tener esta colaboración.

Por su parte, Miley Cyrus señaló en distintas ocasiones que el tema es una mezcla perfecta de las dos y, creemos que también vas a coincidir.

Miley Cyrus tells @CADENA100 that fans can expect her Dua Lipa collaboration “pretty soon”:

“It’s perfectly a blend of the both of us, I’m super proud of it.” pic.twitter.com/TEaoPY7JE0

— Pop Crave (@PopCraveMusic) October 14, 2020