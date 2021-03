Profecías sobre Jesús que debes conocer en Semana Santa

Profecías sobre Jesús están en los libros del Antiguo Testamento y la celebración de la Semana Santa recapitula episodios de su vida que ya estaban anticipados por los profetas.

La entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burro se conmemora el Domingo de Ramos y fue profetizada en el libro de Zacarías.

Salta, llena de gozo, oh hija de Sión, lanza gritos de alegría, hija de Jerusalén. Pues tu rey viene hacia ti; él es santo y victorioso, humilde y va montado sobre un burro, sobre el hijo pequeño de una burra.

Un Salmo narra diferentes episodios de la crucifixión de Jesucristo, incluyendo una de sus frases al borde de la muerte, las burlas, los clavos en manos y pies, la sed y el momento en el que juegan con su ropa.

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¡Las palabras que lanzo no me salvan! (…) Mi garganta está seca como teja (…) Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte.

Salmo 22.