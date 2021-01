Profesor de Harvard asegura que hay inteligencia extraterrestre

El profesor de la Universidad de Harvard, Abraham (Avi) Loeb, lanzará un libro donde diserta sobre lo que considera como evidencias de inteligencia extraterrestre en el espacio.

Loeb es profesor de ciencias en el Departamento de Astronomía de Harvard; ha escrito 8 libros y más de 700 artículos de investigación. Además, fue nombrado en 2012 por la revista Time como una de las 25 personas más influyentes en el espacio.

El profesor de Harvard sostiene que un objeto detectado en 2017 y bautizado por la NASA como ‘Oumuamua en realidad es una pieza de tecnología extraterrestre, en lugar de un cometa o un asteroide.

El científico llegó a la conclusión por diferentes estudios: el objeto no tenía cola para ser cometa y además presentó aceleraciones inexplicables.

El libro se titula “Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth” (Extraterrestre: la humanidad ante el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra) y oficialmente se lanzará el 26 de enero de 2021.

No podemos decir si el objeto es tecnológicamente funcional o difunto , dijo Loeb en una entrevista al medio israelí Ha’aretz donde indica que el objeto puede ser una especie de mensaje en una botella.

Loeb cree que inteligencia de otra civilización en el espacio está detrás de ‘Oumuamua y que el objeto tenía una misión en su paso por el sistema solar.