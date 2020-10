El Programa de extinción y restauración de Durham ( DEAR ) ha extendido el alivio de la deuda judicial a más de 11,000 personas cuyas licencias de conducir fueron suspendidas debido a la imposibilidad de pagar multas y tarifas de tránsito.

Programa DEAR pide alivio para personas con multas y tarifas

Durante 33 sesiones de la corte en los últimos dos años, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Durham , un socio en el Programa DEAR , ha pedido exitosamente a la corte que renuncie a un total de 2.7 millones en multas y tarifas que impiden que 11,084 personas puedan restaurar su licencia de conducir.

La última de estas sesiones de la corte se llevó a cabo en el Palacio de Justicia del Condado de Durham el lunes 26 de octubre ante la jueza del Tribunal de Distrito Shamieka Rhinehart, concluyendo un esfuerzo que comenzó cuando DEAR identificó a estas personas como elegibles para recibir ayuda en 2018 y comenzó a trabajar en sus casos. Esta deuda estaba vinculada a 14,629 casos de tráfico que se remontan a treinta años, y cada una de estas personas ha tenido una licencia suspendida durante al menos dos años.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

DEAR ayuda a miles de personas a recuperar sus licencias de conducir

Estoy impresionado con el éxito del programa DEAR al ayudar a miles de personas a recuperar sus licencias de conducir , dijo el alcalde de la ciudad de Durham, Steve Schewel. Estoy muy orgulloso de que DEAR nació del trabajo de el Equipo de Innovación de la Ciudad de Durham y muy agradecido con todos los socios de nuestro sistema judicial que ayudaron a hacer esto posible. Este es un trabajo de justicia racial y económica del más alto nivel .

Tener una licencia de conducir puede transformar una vida , dijo la fiscal de distrito del condado de Durham, Satana Deberry. A través de DEAR, miles de personas en Durham ahora tienen un mejor acceso al empleo, la educación y otras oportunidades. En la oficina del fiscal de distrito de Durham, nuestro enfoque es la seguridad de la comunidad, y eso incluye la capacidad de todos nosotros para participar plenamente en nuestra economía y sociedad. Gracias al personal DEAR, la oficina del secretario, los jueces y el personal de la oficina del fiscal de distrito de Durham por todo su arduo trabajo para que esto suceda .

Las personas de color fueron afectada de manera desproporcionada

El Programa DEAR, que ofrece asistencia legal gratuita con la restauración y eliminación de licencias, se lanzó en octubre de 2018 después de un análisis de la Ciudad de que uno de cada cinco adultos de Durham tenía una licencia revocada o suspendida debido a la falta de pago de los costos judiciales o de asistir a la corte de tránsito. Estas suspensiones afectaron de manera desproporcionada a las personas de color y la mayoría surgieron por delitos menores, como conducir sin licencia o tener un registro vencido, que a menudo están vinculados a dificultades financieras.

La justicia junto con la misericordia define el pináculo de un sistema de justicia penal que funciona para todos , dijo la jueza del Tribunal Superior Josephine Kerr Davis, quien ayudó a lanzar el Programa DEAR y ahora se desempeña como copresidenta de su Junta Asesora. Desde 2017, cuando trabajé con otros para sembrar las primeras semillas de restauración hasta ahora como juez del Tribunal Superior, este viaje ha sido extraordinario. Proporcionar acceso equitativo a miles de personas y servir como modelo para otros sistemas judiciales en todo el estado es indicativo de cómo los perseguidores de la justicia de ideas afines reinventan la equidad y la justicia .

DEAR, junto con Legal Aid de Carolina del Norte, trabajan para combatir la pobreza y el racismo sistémico

Legal Aid of North Carolina se enorgullece de ser miembro del equipo DEAR y de sus importantes esfuerzos para brindar alivio masivo de la deuda a miles de residentes de Durham que no tenían otros medios financieros para recuperar sus privilegios de conducir , dijo Gina Reyman, abogada gerente de Legal Aid of North Carolina, Inc . y miembro de la Junta Asesora de DEAR. Es un cambio de juego en nuestro trabajo para combatir la pobreza y el racismo sistémico y saludamos los esfuerzos de la ciudad de Durham, el Centro de Justicia de Carolina del Norte y los otros socios del sistema judicial para permitir que se brinde este alivio .

Elegibilidad para recibir ayuda

Para ser elegible para el alivio de multas y tarifas, las personas deben haber tenido sus privilegios de conducir suspendidos durante al menos dos años. Los cargos como conducir en estado de ebriedad y huir del arresto están exentos del programa. El Programa DEAR utilizó estos mismos criterios de elegibilidad en 2018 cuando trabajó para desestimar alrededor de 50,000 cargos antiguos vinculados a más de 30,000 suspensiones de licencias activas.

Estoy orgulloso del trabajo que el Programa DEAR y sus socios realizan todos los días para ayudar a que más personas tengan las mismas oportunidades de obtener empleo, vivienda y otras oportunidades en la vida que aquellos con más medios y privilegios , dijo la jueza del Tribunal de Distrito Amanda. Maris, quien ayudó a lanzar DEAR y es copresidenta de la Junta Asesora del programa con Kerr Davis. El acceso a una licencia de conducir es esencial para garantizar esas oportunidades y la falta de recursos financieros nunca debería ser la única barrera para ese acceso .

El Programa DEAR continuará brindando asistencia con la restauración y cancelación de licencias. Para más información visite el sitio web del Programa DEAR.

Acerca del programa DEAR

El Programa DEAR es un proyecto del Equipo de Innovación de la Ciudad de Durham en colaboración con el Centro de Justicia de Carolina del Norte, el Centro de Recursos de Justicia Criminal del Condado de Durham, Asistencia Legal de Carolina del Norte, la Facultad de Derecho de Duke, la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Carolina del Norte, Carolina Pro Bono Resource Center, la Comisión de Igualdad de Acceso a la Justicia de Carolina del Norte, la Coalición del Sur para la Justicia Social, Bloomberg Philanthropies, el Centro para la Innovación en la Justicia Racial, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Durham y los tribunales locales.

Las personas con suspensiones de licencias por cargos de tráfico en el condado de Durham pueden averiguar si ya han recibido alivio del Programa DEAR visitando Second Chance Driving. El programa DEAR también ofrece asistencia gratuita con expunciones. Desde 2018, los abogados de DEAR y los socios comunitarios han presentado casi 2,000 peticiones de expurgación para ayudar a las personas a eliminar de sus antecedentes penales condenas y cargos anteriores. Puede encontrar más información, incluidos los criterios de elegibilidad del programa en el sitio web de DEAR Durham.