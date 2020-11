El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, dijo el 10 de noviembre que el estado permanecerá en la Fase 3 de reapertura, sin embargo se prohiben las reuniones con más de 10 personas en interiores, ya que las tendencias del COVID-19 continúan aumentando a medida que se acercan las celebraciones de la temporada navideña.

La directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ( NCDHHS , por sus siglas en inglés) Dra. Mandy Cohen dijo que la trayectoria estatal de nuevos casos sigue siendo demasiado alta y alienta a la comunidad a tener reuniones familiares limitadas con mascarillas, si están entre personas que no viven en el mismo hogar.

“Estamos [inestables] mientras nos dirigimos hacia el Día de Acción de Gracias”, dijo la Dra. Cohen.

Hasta el 10 de noviembre Carolina del Norte reportó cerca de 300,000 casos totales de COVID-19 y 4,660 muertes.

Reuniones con máximo 10 personas

El gobernador también dijo que reducirá el límite de reuniones en interiores de 25 personas a sólo 10.

“Esta reducción en nuestro límite de personas que se pueden reunir en interiores tiene como objetivo frenar la propagación y reducir nuestro número (de casos)”, dijo el gobernador Cooper. “También envía una señal seria a las familias, amigos y vecinos de nuestro estado. El éxito en la desaceleración de la propagación ayudará a nuestros negocios”.

“Las personas tienden a bajar la guardia cuando están con personas que conocen, o incluso personas que son familiares. Pero como hemos dicho una y otra vez, eso no significa que no tengan COVID-19 y no muestren síntomas”, aseguró el funcionario.

A medida que el clima se vuelve más frío, se espera que más personas se congreguen en espacios interiores. Los datos han demostrado que las reuniones en interiores aumentan el riesgo de transmisión del COVID-19, según los funcionarios estatales esta Orden Ejecutiva busca limitar las reuniones en interiores que podrían propagar el virus de manera rápida y peligrosa.

La Orden no cambia los límites de capacidad reducida para ciertas empresas que ya se han establecido en la fase 3 de la reapertura económica del estado.