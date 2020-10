Pronto podrás hacer compras y pagos desde tu WhatsApp

El WhatsApp agregará funciones para comprar, hacer pagos y para atención al cliente. De esta manera se busca mejorar los servicios de negocios de la plataforma.

El cambio en los hábitos de consumo que ha traído la pandemia de COVID-19 ha generado transformaciones en las plataformas digitales. Es por eso que ahora WhatsApp no sólo se usará para mensajes personales sino también para ayudar a los negocios a crecer.

WhatsApp tendrá pronto nuevas funciones de negocios

WhatsApp compartió a través de un comunicado que aumentará pronto sus nuevas funciones. Estas ayudará a mejorar la forma de comunicación entre empresas y clientes.

“Muchas de las formas de comunicación que solían usar las personas y empresas ya no son eficaces. Cada año, las empresas gastan muchísimo dinero en administrar llamadas, correos electrónicos y mensajes SMS. Pero a los clientes no les gusta que los pongan en espera, que los comuniquen de un operador a otro, o no saber si la empresa recibió su mensaje”, menciona el comunicado.

Las nuevas opciones ayudarán a los nuevos negocios a crecer

La nuevas opciones de la App facilitará a las pequeñas y medianas empresas para comenzar su negocio, vender productos, mantener su inventario actualizado y responder rápidamente a los mensajes que reciban, sin importar dónde estén sus empleados.

Las empresas buscan formas más eficaces para atender a sus clientes y por ende, concretar sus ventas. Este es el caso de WhatsApp, que es un recurso simple y conveniente.

“A diario, más de 175 millones de personas envían mensajes a una cuenta de WhatsApp Business. Según nuestra investigación, las personas prefieren comunicarse con las empresas por mensaje para recibir ayuda y son más propensas a hacer una compra cuando lo pueden hacer”, asegura la compañía.

La compañía menciona que se consideró la retroalimentación de los usuarios de negocios y por ende se iniciará el crecimiento en las siguientes áreas:

Compras

Atención a clientes

Servicios ofrecidos por Facebook

Soluciones empresariales

Ventas de servicios para empresas

Los nuevos servicios se lanzarán en los próximos meses.

Con información de El Universal