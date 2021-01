Protestan frente a casa del gobernador Cooper por reinicio de clases

WRAL informó que padres y estudiantes protestaron el 30 de enero frente a la mansión del gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, pidiendo el reinicio de clases presenciales en la entidad.

La manifestación duró aproximadamente una hora y los manifestantes portaban carteles con consignas como reabran nuestras escuelas , no más pantallas y envíen nuestros niños a la escuela .

El mandatario no salió a hablar con los manifestantes. Tampoco se pronunció al respecto en sus redes sociales.

